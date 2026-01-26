Perturbação do sossego termina em prisão no bairro Solar em Vilhena

Neste fim de semana, conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na Rua Mamoré, no bairro Solar, em Vilhena.

No local, a guarnição fez contato com o comunicante, que relatou ter passado a noite incomodado por som em volume excessivo proveniente de um espaço reservado a eventos localizado ao lado de sua residência.

Após tentativas de contato com as pessoas que se encontravam no interior do local, os policiais foram recebidos pelo responsável pelo recinto.

Ao ser orientado a cessar o som alto, o homem passou a desobedecer verbalmente as ordens policiais e se recusou a fornecer seus dados, dificultando a atuação da equipe.

Diante da resistência e da desobediência, foi necessário o uso de algemas, sendo o responsável conduzido no compartimento adequado da viatura. Os demais presentes, que colaboraram com a ação policial, tiveram a situação resolvida por meio da lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Em razão da conduta adotada, o responsável recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Durante revista pessoal, foi encontrado com o conduzido, um dispositivo eletrônico POD, que é proibido no país, cuja procedência não foi informada por ele.