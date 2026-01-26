VÍDEO: prefeito de Porto Velho confirma pré-candidatura de Flori Cordeiro ao Governo de RO

Durante um evento realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), no último fim de semana, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, confirmou publicamente a pré-candidatura do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, ao Governo de Rondônia nas eleições de 2026.

A declaração foi feita diante de autoridades, lideranças políticas e representantes da sociedade civil, marcando a primeira manifestação explícita de um dirigente estadual do Partido Podemos sobre o projeto eleitoral envolvendo o chefe do Executivo vilhenense.

Em seu discurso, Léo Moraes destacou a gestão de Flori Cordeiro à frente da Prefeitura de Vilhena, citando avanços administrativos, especialmente na área da saúde pública.

Segundo ele, o prefeito reúne características consideradas essenciais para a condução do Estado, como capacidade de gestão, diálogo e articulação política.

O prefeito de Porto Velho também ressaltou o perfil agregador de Flori Cordeiro, afirmando que o gestor mantém bom trânsito político e respeito em diferentes ambientes institucionais. Conforme pontuado, essas características são vistas como fundamentais para a construção de um projeto político estadual.

Ainda durante o evento, Léo Moraes afirmou que o Podemos tem protagonismo no cenário político rondoniense e que o partido mantém diálogo constante sobre as eleições de 2026. Ele citou que a legenda trabalha com lideranças que possuem viabilidade política e capacidade de articulação para disputar cargos majoritários no estado.

