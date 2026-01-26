VÍDEO: veículo furtado é recuperado durante desmanche em área de mata em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto qualificado em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que, ao chegar ao local de trabalho por volta das 7h, constatou que o estabelecimento havia sido arrombado.

Do interior foram subtraídos grande quantidade de fios de cobre de maquinários elétricos e um veículo Fiat Uno pertencente à frota da empresa, que estava no pátio.

Com base nas informações repassadas e na localização apontada pelo sistema de rastreamento do automóvel, os policiais identificaram pontos de parada do veículo.

Em um deles, os suspeitos teriam deixado o estepe e negociado as rodas. Posteriormente, o rastreamento indicou deslocamento para a área rural, nas proximidades de uma granja.

Durante diligências, a guarnição localizou o veículo ocultado em meio a uma mata nativa, onde vários indivíduos foram surpreendidos realizando o desmanche do automóvel. Para retirada das peças, os suspeitos cortaram fios do sistema elétrico, causando danos significativos e ampliando o prejuízo à vítima.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, os envolvidos tentaram fugir pela mata, mas foram capturados após cerco policial. Parte dos suspeitos confessou o furto do veículo e dos fios de cobre, informando que parte do material havia sido negociada por valores em dinheiro e entorpecentes, que foram localizados e apreendidos.

Outros receptadores também foram identificados, confirmando a aquisição dos fios de cobre, os quais seriam posteriormente revendidos.

No local do desmanche, os policiais encontraram ainda uma criança de pouco mais de um ano de idade em situação de abandono e negligência, em meio à mata. Diante da situação, a guarnição prestou atendimento imediato e acionou o Conselho Tutelar.

Todos os envolvidos foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Foram apreendidos e apresentados o veículo recuperado, outro automóvel utilizado no transporte das peças, uma bicicleta abandonada, aparelhos celulares, entorpecentes, dinheiro e demais objetos relacionados à ocorrência.

>>>Vídeo: