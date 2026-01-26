Vilhenense disputa Miss Tabatinga 2026 e pede apoio de RO em votação popular

A jovem Yohanna Kérie Couto dos Santos, de 17 anos, natural de Vilhena, está entre as finalistas do concurso Miss Tabatinga 2026, no Amazonas. Morando há cerca de três anos em Tabatinga, cidade localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, ela participa atualmente de uma votação popular oficial, em que cada curtida equivale a um voto.

Yohanna nasceu em 25 de abril de 2008, em Vilhena, e é filha de Zildo José dos Santos, policial militar da reserva remunerada de Rondônia, e de Gilmara Oliveira Couto dos Santos, assistente social. Desde a infância, demonstrou interesse pela arte e pela dança. Aos 6 anos, iniciou aulas de balé e ginástica rítmica com o professor Edney Andrade.

A trajetória em concursos começou cedo. Em 2018, participou do Miss Estudantil, representando a Escola Machado de Assis. No ano seguinte, voltou a competir no mesmo concurso, desta vez pelo Colégio Tiradentes da Polícia Militar V. Após esse período, os concursos foram interrompidos em razão da pandemia da Covid-19.

Em dezembro de 2022, o pai de Yohanna foi selecionado para atuar novamente pela Força Nacional, sendo transferido para Tabatinga (AM). Em julho de 2023, Yohanna e a mãe mudaram-se definitivamente de Vilhena para o município amazonense.

Já residindo em Tabatinga, a jovem passou a ser incentivada a participar do concurso local pela professora Isabel Cecília. No entanto, regras do edital exigiam tempo mínimo de residência, o que adiou sua participação. Em 2026, com os requisitos atendidos, Yohanna realizou a inscrição, participou da pré-seletiva em 23 de janeiro e foi classificada entre as seis finalistas que disputarão o título no dia 31 de janeiro.

Atualmente, está em andamento a votação popular oficial promovida pela Prefeitura Municipal de Tabatinga, por meio das redes sociais. As curtidas nas publicações do Instagram e do Facebook somam pontos à candidata mais votada.

Caso vença o concurso, Yohanna poderá representar o Brasil em um concurso internacional na Colômbia, ampliando a visibilidade da região Norte no cenário de eventos de beleza.

A candidata solicita o apoio da população de Rondônia, especialmente de Vilhena, para participar da votação.

Links oficiais da votação:

Instagram: https://www.instagram.com/p/DT6Vjlukf2H/?igsh=MWVrdmpiNWVpbmw0eQ==

Facebook: https://www.facebook.com/share/p/1CmycoRxuJ/

A votação segue aberta nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Tabatinga.