Grupo de adolescentes espanca cachorro idoso até a morte em Florianópolis-SC e caso gera comoção

A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu, nesta segunda-feira (26), mandados de busca e apreensão na casa de adolescentes suspeitos de assassinar um cachorro a pauladas na Praia Brava, na cidade de Florianópolis.

O cão, apelidado de Orelha, tinha cerca de 10 anos e vivia sob os cuidados da comunidade local, que se revoltou com a morte do animal.

Ao menos quatro adolescentes são suspeitos de participar do ato de maus-tratos. Além dos menores, as diligências também apuram o envolvimento de um adulto. O homem seria pai de um dos suspeitos e teria coagido, com uma arma de fogo, uma das testemunhas do caso ao longo da investigação policial.

Em entrevista à CNN Brasil, o delegado responsável pelo caso, Ulisses Gabriel, afirmou que ainda não foi possível cumprir os mandados na casa de todos os suspeitos. “Nós cumprimos busca na residência de adolescentes com o objetivo de buscar equipamentos de tecnologia, em especial computadores e telefones celulares. Até agora, dois foram alvo de busca, e outros dois estão nos Estados Unidos para uma viagem que, segundo consta, era pré-programada”, disse.

De acordo com a polícia, caso confirmada a autoria dos adolescentes, o relatório das investigações vai ser encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, em razão da idade dos envolvidos.

O caso gerou grande repercussão e comoção, tanto na mídia quanto na comunidade local. Na região de Praia Brava, moradores organizaram protestos em busca de justiça pela morte do animal. Nas redes sociais, famosos e autoridades se manifestaram sobre o caso.