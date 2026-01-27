Sicoob Tag facilita o pedágio Free Flow na BR-364

Quem trafega pela BR-364, entre Vilhena e Porto Velho, já percebeu a mudança. Desde o dia 12 de janeiro, começou a cobrança de pedágio no trecho conhecido como Rota Agro Norte, que atravessa 10 municípios de Rondônia. São sete pontos de pedágios ao longo dos quase 700km.

A principal novidade é o modelo de cobrança: o Free Flow, sistema de pedágio eletrônico sem praças ou cancelas. Nele, o motorista segue viagem normalmente, sem pausa. Sensores e câmeras instalados em pórticos identificam o veículo por meio de tag eletrônica ou pela placa, registrando automaticamente a passagem.

Até 30 de janeiro os cooperados do Sicoob têm desconto na compra da tag: de 19,90 por R$ 10,00, adquirindo na agência. Essa compra é única. Após a adesão, o cooperado pode escolher entre dois planos de uso: R$ 1,49 por dia, com cobrança apenas nos dias em que utilizar o serviço, ou R$ 9,90 mensais, com uso ilimitado.

COMO FUNCIONA A COBRANÇA

Cada ponto de pedágio possui tarifa específica, definida pela concessionária Nova 364. Como exemplo, no plano diário, um veículo de passeio que percorre o trajeto Vilhena–Porto Velho paga R$ 144,80, considerando a soma de todos os pontos de cobrança. Para caminhoneiros, o valor varia de acordo com o número de eixos, o que eleva o custo da viagem. Motociclistas são isentos da cobrança, assim como ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático, desde que estejam previamente cadastrados no sistema da concessionária.

Quem não possui tag precisa ficar atento: o pagamento deve ser feito em até 30 dias após a passagem. Caso contrário, o motorista pode receber multa e ainda ter menos controle sobre os valores cobrados.

Sem a tag, além do pagamento manual, o condutor precisa identificar o trecho percorrido e corre o risco de perder prazos. O pagamento deve ser realizado em até 30 dias.

BENEFICIOS DA SICOOB TAG

Para quem busca comodidade e organização financeira, a Sicoob Tag surge como uma aliada. O dispositivo adesivo, fixado no para-brisa, permite o pagamento automático do pedágio, com débito direto na conta corrente ou no cartão de crédito.

Com a Sicoob Tag, o motorista:

acompanha os valores cobrados com mais facilidade;

evita burocracia e risco de multas por esquecimento.

ONDE USAR E PLANOS DISPONÍVEIS

A Sicoob Tag é aceita em todos os pedágios do Brasil e também em uma ampla rede de estacionamentos credenciados, identificados pela sinalização Taggy. O produto está disponível para cooperados Sicoob, pessoa física ou jurídica, e pode ser usado em todos os tipos de veículos, exceto motocicletas que são isentas.

Para mais informações, procure uma agência Sicoob e peça hoje mesmo a sua Sicoob Tag.