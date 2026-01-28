Árbitro de Rondônia é selecionado para Programa de Profissionalização da Arbitragem da CBF

Há dez anos integrando o quadro de arbitragem da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), o árbitro assistente Joverton Wesley de Souza Lima, de 31 anos, foi selecionado para o Programa de Profissionalização da Arbitragem (PRO), anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira.

O rondoniense está entre os 72 árbitros escolhidos para compor a iniciativa inédita no futebol brasileiro.

O programa prevê remuneração fixa mensal, taxas variáveis e bônus por desempenho. Os profissionais deverão se dedicar prioritariamente à arbitragem, sem exigência de exclusividade, podendo atuar em outras competições ao longo da temporada. Neste primeiro momento, o modelo é voltado às partidas do Campeonato Brasileiro da Série A.

“Trata-se de uma mudança estrutural profunda e necessária, pedida há décadas por todos aqueles que amam nosso esporte. É um movimento que segue as melhores práticas de outras grandes federações do mundo”, afirmou o presidente da CBF, Samir Xaud. Segundo ele, a nova gestão decidiu enfrentar um desafio histórico da arbitragem nacional.

Dos 72 profissionais selecionados, 20 são árbitros centrais — sendo 11 do quadro da Fifa —, 40 são árbitros assistentes, incluindo 20 da Fifa, e outros 12, todos da Fifa, atuarão como árbitros de vídeo (VAR). Ao final de cada ano, haverá possibilidade de rebaixamento de pelo menos dois profissionais por função, com promoção de árbitros que se destaquem na temporada.

De acordo com Helder Melillo, diretor executivo da CBF e relator do Grupo de Trabalho de Arbitragem, o projeto é resultado de estudos aprofundados, reuniões técnicas e análises de modelos adotados pelas principais ligas europeias. “A iniciativa reflete o compromisso da nova gestão da CBF em apresentar soluções concretas para desafios que se acumulam há anos”, destacou.

Além da remuneração específica, os árbitros serão avaliados de forma contínua por observadores e por uma comissão técnica contratada pela CBF. Os critérios incluem controle de jogo, aplicação das regras, desempenho físico e clareza na comunicação. As avaliações formarão um ranking atualizado a cada rodada.

“O Programa de Profissionalização da Arbitragem inaugura uma nova fase no futebol brasileiro, atendendo a uma demanda histórica do esporte”, afirmou Netto Góes, presidente do GT de Arbitragem. Os árbitros selecionados contarão com planos individualizados de treinamento, monitoramento tecnológico, suporte na área de saúde e quatro avaliações anuais, com testes físicos e simulações de jogo.

Árbitros selecionados

Árbitros centrais (20):

Alex Stefano, Anderson Daronco, Bráulio Machado, Bruno Arleu, Davi Lacerda, Edina Batista, Felipe Lima, Flávio Souza, Jonathan Pinheiro, Lucas Casagrande, Lucas Torezin, Matheus Candançan, Paulo Zanovelli, Rafael Klein, Ramon Abatti, Raphael Claus, Rodrigo Pereira, Savio Sampaio, Wagner Magalhães e Wilton Sampaio.

Árbitros assistentes (40):

Alessandro Matos (CBF), Alex Ang (Fifa), Alex dos Santos (CBF), Alex Tomé (CBF), Andrey Freitas (CBF), Anne Kesy (Fifa), Brígida Cirilo (Fifa), Bruno Boschilia (Fifa), Bruno Pires (Fifa), Celso Silva (CBF), Cipriano Silva (CBF), Daniela Coutinho (Fifa), Danilo Manis (Fifa), Douglas Pagung (CBF), Eduardo Cruz (CBF), Evandro Lima (CBF), Fabrini Bevilaqua (Fifa), Felipe Alan (CBF), Fernanda Krüger (Fifa), Fernanda Nandrea (Fifa), Francisco Bezerra (CBF), Gizeli Casaril (Fifa), Guilherme Camilo (Fifa), Joverton Lima (CBF), Leila Naiara (Fifa), Leone Rocha (CBF), Luanderson Lima (Fifa), Luiz Regazone (CBF), Maira Mastella (Fifa), Michael Stanislau (CBF), Nailton Junior (Fifa), Neuza Back (Fifa), Rafael Alves (Fifa), Rafael Trombeta (CBF), Rodrigo Correa (Fifa), Schumacher Gomes (CBF), Thiaggo Labes (CBF), Thiago Farinha (CBF), Tiago Diel (CBF) e Victor Imazu (Fifa).

Árbitros de vídeo – VAR (12):

Caio Max, Charly Wendy, Daiane Muniz, Daniel Bins, Diego Lopez, Marco Fazekas, Pablo Ramon, Rodolpho Toski, Rodrigo Dalonso, Rodrigo Guarizo, Rodrigo Sá e Wagner Reway.