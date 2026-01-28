Ex-atleta transforma experiência no esporte em projeto social para meninas em Vilhena

O futebol feminino vem crescendo e conquistando cada vez mais espaço na mídia e no coração dos torcedores.

Esse avanço, no entanto, é resultado de muita luta, dedicação e do trabalho de atletas e dirigentes apaixonados pela modalidade.

É essa paixão pelo futebol feminino que levou uma das principais referências da modalidade em Rondônia, a ex-atleta Viviane Andrade, a idealizar a criação da Associação Esportiva Reação. Na prática, a entidade será a primeira escolinha de futebol feminino de Vilhena.

Mesmo após a aposentadoria dos gramados, Viviane não se afastou do esporte, atuando como treinadora e dirigente. Foi para exercer o cargo de diretora de futebol feminino do Barcelona Futebol Clube que ela se mudou para Vilhena, em 2016.

Com o encerramento das atividades do Barcelona na cidade, Viviane criou, ao lado de Rômulo Dias Jesus, o Reação Futebol Feminino. Ao longo dos últimos anos, a equipe disputou competições amadoras e conquistou títulos locais, intermunicipais e regionais.

A evolução sempre foi marca registrada do Reação, que agora inicia uma nova etapa em 2026. O Reação Futebol Feminino passa a se chamar Associação Esportiva Reação. “Entendemos que era hora de dar um novo e importante passo. Decidimos ampliar nossos horizontes e transformar o sonho em algo ainda maior: a criação da Associação Esportiva Reação. Com a ajuda de um grande amigo, conseguimos formalizar aquilo que sempre esteve no nosso coração: construir uma base sólida do futebol feminino”, explicou Viviane.

A associação irá trabalhar com categorias de base, oferecendo aulas para meninas de 5 a 17 anos. Segundo a idealizadora do projeto, a iniciativa surge para preencher uma lacuna existente no esporte local. “Nunca houve uma base dedicada exclusivamente às meninas. O que existe, na maioria das vezes, são escolinhas masculinas que abrem pequenos espaços, onde muitas acabam se sentindo deslocadas e, infelizmente, desistem. A Associação Esportiva Reação nasce com o compromisso de oferecer um ambiente seguro, acolhedor e totalmente voltado ao futebol feminino”, destacou.

Além do esporte, a associação também terá caráter social e não terá fins lucrativos. O objetivo é contribuir para a formação cidadã das participantes e, futuramente, revelar atletas. “Queremos orientar, capacitar, levar conhecimento e dar suporte a meninas que, muitas vezes, vivem em contextos de vulnerabilidade social. Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação”, pontuou.

O projeto será totalmente gratuito e contará com dois treinos semanais, realizados no Parque Embratel, local onde o Reação já atua. As atividades acontecerão às quartas-feiras, no período da tarde, e aos sábados, com profissionais capacitados e apoio das atletas do time adulto.

As inscrições podem ser feitas pela internet no link (AQUI), por meio de formulário online, ou presencialmente no dia do lançamento da Associação, marcado para 14 de fevereiro, no Parque Embratel. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99218-4204, com Viviane Andrade.