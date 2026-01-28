Homem é preso por suspeita de ameaçar e agredir esposa em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de ameaça e agressão, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local a guarnição fez contato com uma servidora pública, que relatou que uma paciente, durante atendimento médico, afirmou estar sendo vítima de reiteradas agressões físicas e ameaças por parte do marido.

A vítima informou que já sofreu fraturas na mão esquerda e em costelas do lado esquerdo do corpo em decorrência das agressões. Relatou ainda que vem sendo ameaçada de morte, inclusive com menções ao uso de veneno e de uma foice, o que lhe causa intenso temor pela própria vida.

Segundo o relato, o marido também a obriga a repassar integralmente valores de aposentadorias que recebe, além de tê-la constrangido a realizar empréstimos financeiros em seu nome.

A mulher afirmou ainda que, em algumas ocasiões, foi deixada para fora da residência após o companheiro trancar portas e portões, e que não consegue dormir adequadamente por medo de novas agressões.

No momento da chegada da Polícia Militar, o suspeito estava no posto de saúde. Após ser informado sobre a denúncia, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso ficou à disposição das autoridades para as providências cabíveis.