Jovens são levados à delegacia após flagrante de uso de narguilé em praça de Vilhena

Na noite de terça-feira, 27 de janeiro de 2026, a Polícia Militar realizou a abordagem de um grupo de jovens durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A ação ocorreu na Praça do Shopping, após os policiais perceberem comportamento suspeito com a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, foi constatado que o grupo fazia uso de narguilé em espaço público. Um dos envolvidos, menor de idade, foi flagrado conduzindo uma motocicleta pelo local.

Ao ser questionado, o adolescente confirmou o consumo da substância junto aos demais e afirmou que situações semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, sem informar a origem do material utilizado.

Como o responsável legal do menor não foi localizado, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência. Um dos maiores de idade assumiu a propriedade do dispositivo utilizado para o consumo.

A motocicleta foi liberada a um condutor devidamente habilitado, e todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.