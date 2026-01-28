Mulher perde mais de R$ 7 mil após golpe envolvendo anúncio de motocicleta em Chupinguaia

Na tarde de terça-feira, 27 de janeiro de 2026, uma mulher procurou a Polícia Militar de Chupinguaia para registrar que havia sido vítima de um golpe aplicado pela internet.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que visualizou, por meio das redes sociais, um anúncio de venda de uma motocicleta Honda Bros, o que despertou seu interesse.

Ao clicar na publicação, passou a manter contato via aplicativo de mensagens com um número de telefone com código de área 41.

Durante a conversa, o suposto vendedor solicitou dados pessoais da vítima, sob a alegação de que seriam necessários para a elaboração de um contrato de compra e venda, além de requerer o pagamento de um PIX no valor de R$ 5,00, afirmando que a quantia seria destinada à liberação do rastreamento do veículo.

Após enviar os dados solicitados e realizar a transferência, a vítima percebeu movimentações financeiras não autorizadas em sua conta bancária. Ainda na mesma data, foram efetuadas duas transferências via PIX nos valores de R$ 2,5 mil e R$ 2 mil. No dia seguinte, ocorreram mais duas transações, nos valores de R$ 1.350,00 e R$ 1.750,00, todas destinadas a uma chave PIX vinculada a um CNPJ.

Após as transações, o contato utilizado na negociação deixou de responder às mensagens, encerrando qualquer tipo de comunicação.

No dia 28 de janeiro de 2026, a vítima procurou sua agência bancária, onde foi confirmada a efetivação das transferências, sendo orientada a registrar boletim de ocorrência para as providências cabíveis.