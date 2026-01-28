Pitbulls são recolhidos após causarem temor em clínica de Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada após diversas ligações informando que dois cães da raça pitbull estavam no interior de uma clínica localizada na Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América, em Vilhena, causando apreensão entre clientes e funcionários.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial constatou a veracidade da denúncia ao encontrar os dois animais no local. Apesar do porte avantajado e da raça, os cães apresentavam comportamento dócil, não demonstrando agressividade nem risco iminente às pessoas presentes.

Diante da situação, foi acionada a equipe responsável pelo resgate e manejo de animais do município. Até a chegada do suporte especializado, os policiais realizaram a retirada segura dos cães do interior da clínica, conduzindo-os para um terreno cercado nas proximidades, onde permaneceram sob controle e vigilância.

Posteriormente, os animais foram recolhidos pela equipe veterinária que presta serviço ao município, ficando a situação devidamente controlada.