PM flagra uso e comércio de drogas em praça e conduz envolvidos à delegacia em Vilhena

Na noite de terça-feira, 27 de janeiro de 2026, a Polícia Militar realizou uma ação na Praça do Mensageiro, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, após intensificar o patrulhamento em razão de denúncias recorrentes de consumo e comércio de entorpecentes no local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante a abordagem, os policiais flagraram um grupo de pessoas reunidas em uma roda de conversa enquanto faziam uso de substância entorpecente.

Ao perceberem a aproximação da viatura, alguns dos envolvidos apresentaram comportamento suspeito e tentaram se dispersar, sendo necessária a intervenção da guarnição.

Na busca pessoal, foram localizados aparelhos celulares e, próximo a um banco da praça, um invólucro plástico contendo uma erva prensada, aparentando ser maconha, além de um cigarro da mesma substância. Com um dos abordados, os militares encontraram ainda porções de maconha e um pó branco com características semelhantes à cocaína.

Os envolvidos relataram que estavam no local para consumo voluntário da droga. A partir das informações obtidas durante a ocorrência, a guarnição se deslocou até um endereço residencial, onde foram localizados mais entorpecentes, embalagens plásticas e indícios de comercialização das substâncias.

Diante dos fatos, todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Um menor de idade também foi conduzido, sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, já que seus responsáveis não foram localizados.