Pré-candidato à reeleição, deputado Maurício de Carvalho faz balanço do mandato e destaca atuação na Comissão de Educação

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 28, o deputado federal Maurício de Carvalho (União Brasil) fez um balanço de sua atuação parlamentar, destacando ações realizadas em municípios de Rondônia, a destinação de recursos e o trabalho desenvolvido à frente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

Segundo o parlamentar, o mandato tem sido marcado por entregas em diversas áreas, com investimentos voltados principalmente para saúde, infraestrutura e turismo, alcançando municípios de todas as regiões do estado.

Ele ressaltou que a atuação parlamentar envolveu tanto a liberação de recursos quanto a aprovação de projetos de lei.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E PROJETOS APROVADOS

Maurício de Carvalho afirmou que uma das maiores responsabilidades de sua trajetória política foi assumir a presidência da Comissão de Educação, considerada uma das mais importantes da Câmara. De acordo com ele, o período à frente da comissão foi marcado por intenso volume de trabalho e resultados expressivos.

Entre os avanços citados pelo deputado estão a aprovação do Plano Nacional de Educação e do Sistema Nacional de Educação, além de debates voltados à ampliação da educação em tempo integral e à atenção à primeira infância. O parlamentar destacou que o trabalho na comissão envolveu longas jornadas de discussão e articulação com parlamentares de diferentes partidos.

ATUAÇÃO POLÍTICA E DIÁLOGO PARTIDÁRIO

Ao Extra de Rondônia, Maurício de Carvalho também afirmou que atua como presidente do União Brasil em Rondônia, mantendo diálogo com deputados estaduais, federais e lideranças políticas.

O deputado citou o governador Marcos Rocha, o vice-governador Sérgio Gonçalves e outras lideranças políticas como nomes que participam das conversas sobre o cenário eleitoral de 2026. Segundo ele, as articulações ocorrem de forma dialogada, ouvindo diferentes setores e partidos.

Maurício de Carvalho informou ainda que colocou seu nome à disposição para contribuir com o processo político ao Governo, caso haja necessidade, mas confirmou que é pré-candidato à reeleição para deputado federal.

O parlamentar destacou que a semana foi marcada por diversas ações em Porto Velho, incluindo eventos voltados ao lazer de famílias e crianças, realizados em parceria com o Ministério do Turismo e a iniciativa privada. Também foram citadas ações na área da saúde, com atendimentos e consultas oferecidas à população.

MENSAGEM À POPULAÇÃO DE RONDÔNIA

Ao final da entrevista, Maurício de Carvalho afirmou que a política deve ser conduzida com diálogo, responsabilidade e respeito. Ele agradeceu aos eleitores rondonienses pela confiança no mandato de deputado federal e aos porto-velhenses pela experiência anterior no Executivo Municipal.

Segundo o parlamentar, o objetivo segue sendo contribuir para que Rondônia continue avançando, com políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento do estado e atendam às demandas da população.