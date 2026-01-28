SEXTA: Diip Bar promove “Baile da Santinha” com programação musical diversificada em Vilhena

A casa mais badalada da cidade, Diip Bar realiza nesta sexta-feira, 30, o evento “Baile da Santinha”, reunindo diferentes estilos musicais e atrações voltadas ao público jovem e adulto em Vilhena.

A programação contará com ritmos como forró, funk e música eletrônica, com apresentações dos DJs Enevax, 7, Devidylr e da artista Meire Cabianchi, que prometem animar a noite com sets variados.

Durante o evento, o público terá acesso a open bar de cerveja Brahma, disponível no período das 19h às 23h. Os ingressos unissex promocionais estão sendo comercializados ao valor de R$ 29,99.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99200-3905.