VÍDEO: manifestantes interditam BR-364 contra pedágio e desocupação de área ambiental em RO

A BR-364 foi totalmente interditada na tarde desta quarta-feira (28), nas proximidades do trevo de acesso ao município de Cujubim, em Rondônia.

A interdição ocorre em razão de uma manifestação que reúne moradores e produtores rurais da região.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto é direcionado contra o plano de desocupação da área da Estação Ecológica Soldados da Borracha e também contra as tarifas previstas para o novo pedágio na rodovia federal.

Segundo a PRF, o bloqueio da rodovia acontece de forma alternada, com a BR-364 permanecendo fechada por cerca de duas horas e sendo liberada pelo mesmo período, permitindo a passagem controlada de veículos. A orientação é para que motoristas redobrem a atenção e, se possível, busquem rotas alternativas.

Além das críticas à desocupação da área ambiental e ao pedágio, os manifestantes também cobram o cumprimento de acordos firmados em mobilizações realizadas no ano passado. Eles alegam que compromissos assumidos anteriormente ainda não foram efetivados.

A PRF acompanha a manifestação para garantir a segurança dos participantes e dos usuários da rodovia, além de monitorar o fluxo de veículos na região.

Até o momento, não há previsão oficial para o encerramento do protesto. A situação segue sendo avaliada pelas autoridades.