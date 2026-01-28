VÍDEO: motoqueiro é detido pela polícia após vídeo de maus-tratos a cachorra viralizar em Vilhena

Um vídeo que circulou nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira, 28, mostrou um homem conduzindo uma motocicleta enquanto uma cachorra é arrastada pela coleira em via pública de Vilhena, no bairro Cidade Verde.

As imagens geraram intensa repercussão e indignação entre internautas.

O caso chamou a atenção de uma moradora, que decidiu registrar a situação por meio de filmagem.

Após a divulgação do vídeo através do instagram do Extra de Rondônia, o incidente rapidamente ganhou destaque entre os internautas, chegando ao conhecimento das autoridades locais, que tomaram providências imediatas.

Contudo, no final da tarde, a Polícia Civil com apoio da Polícia Ambiental, resgatou o animal e conduziu o infrator à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), sendo autuado por maus-tratos a animal doméstico. (Assista ao vídeo abaixo).