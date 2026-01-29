Após solicitação do senador Bagattoli, distrito de Boa Esperança, em Chupinguaia, passa a contar com sinal de internet

Após anos de espera, moradores do distrito de Chupinguaia agora contam com sinal de telefonia e internet, graças ao empenho do senador Jaime Bagattoli (PL) junto aos órgãos responsáveis.

A conquista faz parte do trabalho intenso do senador que começou ainda em 2023, quando Bagattoli promoveu diversas reuniões com as equipes técnicas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e com o Ministério das Comunicações.

“Desde o início do meu mandato eu venho apresentando um verdadeiro raio-X de algumas localidades do nosso estado que precisavam ser atendidas urgentemente. Muitas delas sofrem com longos meses de chuvas ou secas, impedindo que serviços públicos e programas sociais cheguem à população. Para esses distritos, o sinal de internet é a única saída em muitos casos”, lembra o senador.

Na prática, a estratégia de Bagattoli foi sugerir que os distritos de Rondônia que haviam ficado de fora do Leilão 5G passassem a ser inseridos no programa ‘Internet Mais Brasil’, cujos recursos já estão assegurados no ministério.

Do outro lado, o senador também cobrou agilidade na construção e instalação das torres nos distritos que haviam sido contemplados pelo leilão. É o caso do distrito de Boa Esperança.

“Fomos contemplados, recentemente, com a torre de celular da Claro aqui em Boa Esperança. Agradecemos o senador Jaime Bagattoli por ter intermediado isso junto a Anatel”, declarou o vereador Eder da Van, de Chupinguaia.