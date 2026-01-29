COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

CAMILA E TIAGO – HAVAL H9

Em Cacoal/RO, na GWM Mega Motors da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a advogada Camila Fonseca Queiroz Bisconsin e seu esposo empresário Tiago Bisconsin retirou seu maravilhoso HAVAL H9 um SUV de 7 lugares projetado para quem busca aventura, conforto e tecnologia. Ele combina motor 2.4L turbo diesel de 184 cv e 480 Nm de torque, com transmissão automática de 9 marchas. O SUV conta com tração integral 4X4, bloqueio de diferenciais dianteiro e traseiro, caixa de redução e sete modos de condução off-road pelo Sistema ATCS. A consultora de vendas Kauane Isbrecht foi a responsável pela venda

PODCAST MARISA LINHARES

Em Cacoal/RO, na GWM Mega Motors comandada pela empresária Poliana Miranda, da marca GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, encontrei no final do ano, com o amigo empresário Francisco Junior da DNA MIDAS empresa responsável pelo PODCAST MARISA LINHARES que traz novidades para as empresas para o próximo mês de MARÇO. Posso adiantar que será um trabalho diferenciado, com o cuidado, qualidade e respeito que sempre procuro ter com tudo que realizo profissionalmente

CASA & DECORAÇÃO

REVISTA MARISA LINHARES

Em Cacoal/RO, a empresária Eliane Galmassi das academias PETÚNIA FITNESS em Cacoal e Ministro Andreazza/RO, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual sua empresa foi homenageada

REVISTA MARISA LINHARES

Em Cacoal/RO, a empresária Kelly Polizello das lojas CONTÁGIO JOIAS e ÓTICA em Cacoal/RO, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual sua empresa foi homenageada

REVISTA MARISA LINHARES

Em Cacoal/RO, o empresário cirurgião-dentista WESLEY LAUTERTE referência em reabilitação oral estética de alto padrão, e fundador da Clínica Oral Design em Cacoal/RO, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual foi homenageado

REVISTA MARISA LINHARES

Em Cacoal/RO, os empresários Jocimar Sepp e o filho Eduardo Yamada Sepp da Distribuidora FRIOS CACOAL em Cacoal/RO, recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual sua empresa foi homenageada

CASA & DECORAÇÃO – ABIMAD 2026

Com 26 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com diversos e inúmeros showrooms, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Na foto com a amiga Márcia Afonso, o sócio proprietário Wender Garcia participa da ABIMAD 2026, feira que reúne as principais marcas de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina, que está acontecendo no São Paulo Expo em São Paulo/SP, e que tem encerramento no próximo dia 30.