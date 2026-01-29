Facebook Instagram
quinta-feira, 29 de janeiro de 2026.

Deputada Gislaine Lebrinha anuncia investimento para a APAE de Alvorada D’Oeste

Recurso de R$ 100 mil será destinado ao fortalecimento das atividades da instituição
Foto: Assessoria

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) esteve no município de Alvorada D’Oeste para entregar e anunciar investimento no valor de R$ 100 mil, destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), atendendo solicitação do vereador Diego Souza.

O recurso, viabilizado por meio de emenda parlamentar, tem como objetivo fortalecer as atividades desenvolvidas pela instituição. O investimento será aplicado no apoio ao atendimento de pessoas neurodivergentes, contribuindo para a manutenção dos serviços prestados pela APAE no município.

Durante a agenda, a deputada destacou a importância do investimento. “Investir na APAE é investir em dignidade, cuidado e respeito às pessoas que mais precisam. Nosso mandato tem compromisso com instituições que fazem a diferença na vida das famílias e da comunidade”, afirmou.

Na ocasião, estiveram presentes o prefeito Jair, o vereador Diego Souza, a diretora da APAE, Luciana, as secretárias Vera e Graciele, além de Ângelo Lebrinha, irmão da deputada. As autoridades acompanharam a atividade e ressaltaram a importância da atuação conjunta para o fortalecimento das instituições sociais do município.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.