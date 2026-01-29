Deputada Gislaine Lebrinha anuncia investimento para a APAE de Alvorada D’Oeste

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) esteve no município de Alvorada D’Oeste para entregar e anunciar investimento no valor de R$ 100 mil, destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), atendendo solicitação do vereador Diego Souza.

O recurso, viabilizado por meio de emenda parlamentar, tem como objetivo fortalecer as atividades desenvolvidas pela instituição. O investimento será aplicado no apoio ao atendimento de pessoas neurodivergentes, contribuindo para a manutenção dos serviços prestados pela APAE no município.