Deputado Ezequiel Neiva celebra abertura de licitação para a construção de pontes de concreto e aço entre Cabixi e Pimenteiras

Cone Sul de Rondônia, especialmente os municípios de Cabixi e Pimenteiras do Oeste, recebeu uma importante notícia para o fortalecimento da infraestrutura e do setor produtivo regional. Duas antigas pontes de madeira localizadas na RO-497, conhecida como Linha 11, serão substituídas por modernas pontes mistas de concreto e aço, garantindo mais segurança, durabilidade e capacidade de tráfego.

A confirmação foi feita após reunião com o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (Der), coronel Éder Fernandes, que informou que o Governo do Estado já encaminhou para licitação os projetos das duas estruturas.

Com a conclusão do processo licitatório, o governador Marcos Rocha deverá assinar as ordens de serviço, autorizando o início das obras. “Marcos Rocha sabe o quanto essas pontes são importantes para o desenvolvimento do estado. Só tenho a agradecer ao governador por atender mais esse pedindo que apresentamos ao Der”, acrescentou o deputado Ezequiel Neiva (União Brasil).

A construção das novas pontes representa um avanço estratégico para a região, especialmente para o transporte de grãos e o escoamento da produção agrícola. A RO-497 é uma via fundamental para o deslocamento da safra, ligando propriedades rurais a centros de comercialização e rotas estaduais.

Com estruturas mais resistentes, os produtores passam a ter maior segurança logística, o que incentiva a ampliação da produção, já que haverá garantia de tráfego durante todo o ano, inclusive no período chuvoso.

Além do impacto direto no setor produtivo, as novas pontes também contribuirão para a mobilidade das comunidades locais, incluindo o transporte escolar, assegurando melhores condições de acesso para estudantes da zona rural.

Suplente de deputado federal, Wiveslando Neiva também participou da reunião com o diretor do Der. Wiveslando entende que o investimento reforça o compromisso do Governo de Rondônia com o desenvolvimento regional. “Ao autorizar o Der a executar os projetos, o governador Marcos Rocha demonstra sensibilidade às demandas apresentadas e entendimento da importância da infraestrutura viária como base para o crescimento econômico e social do estado”, destacou.