Natural de Cerejeiras, vereador Devonildo Santana destaca atuação no primeiro ano de mandato na Câmara de Porto Velho

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia, o vereador Devonildo de Jesus Santana, natural de Cerejeiras e atualmente exercendo mandato na Câmara Municipal de Porto Velho, fez um balanço do primeiro ano de atuação parlamentar, destacando ações de fiscalização, articulação institucional e acompanhamento de políticas públicas em diferentes áreas da capital.

Conhecido também como Santana ou DGN, apelido atribuído durante sua atuação na gestão municipal anterior, o parlamentar explicou que a alcunha faz referência à capacidade de dialogar e buscar soluções conjuntas para entraves administrativos, prática que segue aplicando no Legislativo.

Durante a entrevista, o vereador relembrou sua participação na gestão do ex-prefeito Hildon Chaves, período em que acompanhou a retomada de obras paralisadas, melhorias nos índices de transparência e investimentos em infraestrutura urbana, saúde, educação e habitação. Segundo ele, atualmente sua atuação se concentra na fiscalização da continuidade dessas políticas e no acompanhamento das novas ações do Executivo Municipal.

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E INVESTIMENTOS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

Santana destacou o acompanhamento de projetos voltados à ampliação da rede de saúde básica, como a implantação de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em bairros como Cristal da Calama, Morar Melhor e Orgulho do Madeira.

De acordo com o vereador, os projetos já passaram por etapas técnicas junto ao Ministério da Saúde e órgãos reguladores, e seguem em fase de licitação.

Na área da educação, o parlamentar citou o acompanhamento da destinação de recursos para a construção de uma escola modelo no Bairro Novo, viabilizada com emenda parlamentar do senador Marcos Rogério, além de ações para atender uma região que concentra grande número de unidades habitacionais.

RELAÇÃO INSTITUCIONAL COM O EXECUTIVO MUNICIPAL

Questionado sobre o relacionamento com o prefeito Léo Moraes, Santana afirmou que mantém uma relação institucional baseada no diálogo e na apresentação de demandas acompanhadas de propostas técnicas.

Segundo ele, mais de quatro mil pedidos de providência apresentados ao longo do mandato já foram atendidos, incluindo ações voltadas à regularização fundiária e à viabilização de novas unidades habitacionais em parceria com o Governo Federal.

Entre os projetos acompanhados está a destinação de áreas para a construção de aproximadamente 1.700 novas moradias, com processos já em análise pela Caixa Econômica Federal.

TRAJETÓRIA DE CEREJEIRAS À CAPITAL

Natural de Cerejeiras, Devonildo Santana relatou que sua trajetória até Porto Velho foi marcada por mudanças ainda na infância, passando por municípios do interior de Rondônia. Em 2000, fixou residência na capital, onde ingressou na Base Aérea de Porto Velho, posteriormente na Polícia Militar, e construiu sua formação acadêmica nas áreas de Direito, Administração e Ciências Contábeis.

Ao longo dos anos, atuou como advogado, assessor e integrante de equipes técnicas da administração pública, experiência que, segundo ele, contribui para a atuação atual no Legislativo Municipal.

ATUAÇÃO PARLAMENTAR E ROTINA DE TRABALHO

Encerrando a entrevista ao Extra de Rondônia, o vereador destacou que mantém uma rotina de atendimento à população no gabinete, além de visitas frequentes a unidades de saúde, escolas, bairros e órgãos públicos.

Segundo Santana, o foco do mandato é acompanhar de perto a execução das políticas públicas e encaminhar demandas apresentadas por moradores e setores produtivos de Porto Velho.