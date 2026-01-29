Publicado edital de concurso para Agente Municipal de Trânsito com salário base de R$ 3 mil em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena tornou público, nesta quarta-feira, 29, o edital nº 01/2026 do concurso público para o cargo de Agente Municipal de Trânsito.

O certame oferece 25 vagas, com salário base de R$ 3.000,00, além dos benefícios previstos no regime de trabalho.

O documento está disponível na íntegra no site da banca organizadora,http://www.ibgpconcursos.com.br e no Diário Oficial de Vilhena (DOV).

O certame é conduzido pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran) e será executado pelo Instituto Brasileiro de Gestão Pública e Pesquisa (IBGP), responsável pela aplicação das provas. Das vagas, 15 delas são para contratação imediata e as demais cadastro reserva.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico da banca, no período das 09h do dia 02 fevereiro até às 16h do dia 24 de fevereiro, observando o horário do Estado de Rondônia, e critérios do Edital.