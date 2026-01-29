Quatro prefeitos sinalizam renunciar aos cargos no fim de março para disputar eleições em RO

Quatro prefeitos de municípios de Rondônia podem renunciar aos seus mandatos no final de março de 2026 para disputar as eleições estaduais.

As movimentações envolvem pré-candidaturas tanto para a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) quanto para o Governo do Estado, conforme articulações políticas em andamento.

Entre os nomes citados está Jurandir de Oliveira Araújo (União Brasil), prefeito de Santa Luzia d’Oeste. Também pelo União Brasil, Denair Pedro da Silva, conhecido como Dena, prefeito de Alto Alegre dos Parecis, é outro gestor que deve deixar o cargo. Ambos são apontados como pré-candidatos a deputado estadual, o que exige renúncia dentro do prazo legal de desincompatibilização.

DISPUTA PELO GOVERNO DE RONDÔNIA

Além das pré-candidaturas ao Legislativo estadual, dois prefeitos aparecem como possíveis nomes na corrida pelo Governo de Rondônia. Um deles é Adailton Fúria, filiado ao PSD, atual prefeito de Cacoal, município polo da região central do estado.

Outro nome citado é do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, do Podemos, que também pode renunciar ao cargo para disputar o Executivo estadual. Ambos são mencionados em articulações políticas e partidárias que vêm sendo discutidas nos bastidores.

PRAZO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

A legislação eleitoral determina que prefeitos que pretendem concorrer a outros cargos eletivos devem renunciar até o final de março, respeitando o prazo de desincompatibilização exigido para as eleições de 2026. O cumprimento dessa regra é necessário para a validação das candidaturas.

Com a proximidade do calendário eleitoral, o cenário político em Rondônia começa a ganhar definição, especialmente no que diz respeito às disputas pelo Governo do Estado e por vagas na Assembleia Legislativa. As confirmações oficiais devem ocorrer nos próximos meses, conforme avançam as decisões partidárias.