Radares já estão em funcionamento e multas começam a valer a partir de 1º de fevereiro em Vilhena; secretário comenta

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 29, o secretário municipal de Trânsito de Vilhena, Rogério Dias, esclareceu como funcionará o sistema de radares eletrônicos instalado em vias do município.

Segundo ele, os equipamentos já estão em operação, mas o registro de infrações terá início apenas a partir de 1º de fevereiro.

De acordo com o secretário, nesta fase inicial, os radares irão autuar apenas três tipos de infrações: excesso de velocidade, avanço de sinal vermelho e estacionamento sobre a faixa de pedestres em cruzamentos com semáforo.

PONTOS MONITORADOS NA PRIMEIRA ETAPA

Rogério Dias informou que, nesta primeira etapa do projeto, foram selecionados 18 locais, totalizando 25 faixas e equipamentos com controle eletrônico de velocidade. A previsão é de que haja ao menos mais uma etapa ainda em 2026, com a instalação de novos radares em 15 a 20 pontos adicionais da cidade.

Segundo o secretário, praticamente todos os equipamentos foram configurados para limite de velocidade de 40 km/h, com exceção de um radar instalado na Avenida Jô Sato, no cruzamento com a Avenida Perimetral, onde o limite será de 60 km/h.

VALORES DAS MULTAS POR EXCESSO DE VELOCIDADE

Durante a entrevista, Rogério Dias detalhou como funcionam as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro para excesso de velocidade: até 20% acima do limite: infração média, 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16; De 20% a 50% acima do limite: infração grave, 5 pontos e multa de R$ 195,23; Acima de 50% do limite permitido: infração gravíssima (fator multiplicador 3), 7 pontos e multa de R$ 880,41.

O secretário ressaltou ainda que velocidades acima de 50% do limite acarretam também a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), pelo período de 2 a 8 meses.

POSSIBILIDADE DE ADVERTÊNCIA

Outro ponto destacado por Rogério Dias é que as infrações médias, quando o motorista ultrapassa o limite em até 20%, podem ser convertidas em advertência por escrito, desde que o condutor não tenha reincidência nos últimos 12 meses.

Segundo o secretário, a implantação dos radares tem como objetivo principal reforçar a segurança viária, reduzir acidentes e organizar o tráfego urbano, especialmente em pontos de maior fluxo de veículos e pedestres em Vilhena.