Rosangela Donadon reforça ações do Rondônia Cidadã em Jaru

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) tem reforçado seu apoio às ações do Programa Rondônia Cidadã, iniciativa do Governo de Rondônia que leva atendimentos gratuitos e serviços essenciais à população, com destaque para o município de Jaru.

Com cronograma definido para o mês de fevereiro de 2026, o programa amplia o acesso da população jaruense a políticas públicas nas áreas social, cidadania e assistência.

As datas foram oficializadas por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado, sob coordenação da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS).

Em Jaru, as ações do Rondônia Cidadã acontecem nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, atendimento solicitado pela ex-vereadora Professora Damiana, aliada política da deputada Rosangela Donadon, com o objetivo de garantir que os serviços cheguem de forma mais ágil e próxima da população.

Para Rosangela Donadon, o Rondônia Cidadã é uma ferramenta fundamental de aproximação entre o poder público e a população, garantindo dignidade às famílias ao ofertar serviços que muitas vezes exigiriam longos deslocamentos até a capital.

A parlamentar agradeceu à secretária da SEAS, Luana Rocha, pela atenção e sensibilidade em atender a demanda apresentada, viabilizando a realização da ação em Jaru. Em seguida, também agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pelo fortalecimento do programa Rondônia Cidadã e pelo compromisso com políticas públicas que chegam de forma efetiva aos municípios do interior.