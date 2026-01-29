Sicoob Realiza incentiva o hábito de poupar e planejar o futuro

Guardar dinheiro ainda é um desafio para grande parte dos brasileiros. Com despesas do dia a dia, como água, luz e alimentação, o hábito de poupar acaba sendo deixado de lado, o que dificulta a criação de uma reserva financeira para imprevistos ou planos futuros. Para ajudar a mudar esse cenário, a Sicoob Credisul oferece o Sicoob Realiza, um título de capitalização que incentiva o cooperado a guardar dinheiro de forma simples e organizada.

Com o Sicoob Realiza, o cooperado escolhe um valor mensal de acordo com sua realidade financeira. Esse valor é acumulado ao longo do tempo, contribuindo para a realização de objetivos como viagens, estudos, reformas ou a formação da reserva de emergência.

Além de poupar, o cooperado participa de sorteios realizados pela Loteria Federal, que acontecem de forma semanal, mensal e semestral, com prêmios que podem chegar a R$ 3 milhões.

Planos disponíveis

O Sicoob Realiza conta com diferentes prazos e valores mensais, permitindo que cada cooperado escolha a opção mais adequada ao seu perfil:

36 meses: mensalidades de R$ 200 a R$ 500

48 meses: mensalidades de R$ 200 a R$ 500

60 meses: mensalidades de R$ 100 a R$ 500

72 meses: mensalidades de R$ 50 a R$ 500

120 meses: mensalidades de R$ 50 a R$ 500

É possível contratar mais de um título de capitalização. No plano de 120 meses, o cooperado ainda conta com proteção adicional para imprevistos, como morte, invalidez permanente total por acidente e indenização, conforme as condições do produto.

Ao final do prazo contratado, é possível resgatar todo o valor economizado e utilizar o recurso. Caso o resgate seja feito antes do término do plano, o cooperado recebe um percentual do valor acumulado, conforme as regras do título, e deixa de participar dos sorteios.

O Sicoob Realiza é uma forma prática de transformar pequenos valores mensais em planejamento financeiro, novas oportunidades e dar a chance para a sorte. Para saber mais, procure uma agência da Sicoob Credisul ou entre em contato pelo telefone (69) 9 9338-1237.