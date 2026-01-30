Carga de madeira sem documentação ambiental é apreendida em Chupinguaia

O Batalhão de Polícia Ambiental flagrou o transporte irregular de madeira de origem nativa durante patrulhamento em uma estrada rural do município de Chupinguaia, região frequentemente utilizada para o escoamento de produtos florestais.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a abordagem ocorreu quando a equipe policial, em deslocamento após o atendimento de outra ocorrência, avistou um caminhão transitando com a carga coberta por lona, o que gerou suspeita devido ao histórico de ilícitos ambientais na área.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o veículo transportava roliços de madeira de espécie nativa, de elevado valor ambiental e econômico, sem licença ou autorização ambiental válida. Também foi verificado que a carga não possuía Documento de Origem Florestal (DOF), em desacordo com a legislação ambiental vigente.

Diante da irregularidade, foram adotadas as medidas legais cabíveis, com o registro da ocorrência.

A madeira apreendida e o caminhão utilizado no transporte permaneceram à disposição da autoridade competente para as providências necessárias.