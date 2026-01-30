Cliente se recusa pagar conta em casa noturna e polícia é acionada em Vilhena

Na manhã de quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma casa noturna, em Vilhena, onde um cliente se recusava a pagar a conta referente ao consumo no local.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no estabelecimento a equipe policial fez contato com a solicitante, que relatou que o homem havia consumido diversos produtos, totalizando o valor de R$ 1.395,00.
No momento do acerto, o cliente negou-se a quitar a dívida, alegando que havia perdido a chave de sua motocicleta dentro do local.
Ainda segundo a comunicante, na tentativa de resolver a situação de forma amigável, um funcionário acompanhou o cliente até a residência dele para buscar a chave reserva do veículo.
No entanto, ao retornar ao estabelecimento, mesmo de posse da chave reserva, o homem continuou se recusando a pagar a conta, afirmando que só efetuaria o pagamento caso a chave original fosse localizada.
Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para a adoção das providências cabíveis.