Deputado Ezequiel Neiva anuncia conclusão do estacionamento na região central de Colorado do Oeste

Colorado do Oeste acaba de conquistar um importante avanço para a mobilidade urbana e a organização do trânsito. Foi concluída a obra de construção do novo estacionamento localizado na rua Paulo de Assis Ribeiro, entre as ruas Helicônia e Acácia, uma das áreas mais movimentadas do município e que, por anos, enfrentou sérios transtornos devido à falta de vagas para veículos.

Com investimento de R$ 309 mil de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva (União Brasil), o novo espaço amplia significativamente o número de vagas, trazendo mais segurança, conforto e fluidez no tráfego, além de melhorar a circulação de pedestres e motoristas.

Obra foi concluída para melhorar fluxo local (Foto: Assessoria Parlamentar)

Além de organizar o trânsito, o estacionamento fortalece o comércio local, facilita o acesso aos estabelecimentos e contribui para a valorização dos imóveis e do espaço público, tornando a área mais funcional e atrativa.

O investimento foi garantido por meio de emenda parlamentar do deputado Ezequiel Neiva (União Brasil), atendendo solicitação dos vereadores Fabão (Podemos), Buzanello (PSD) e Gilmar da Obra (PSD), que levaram ao parlamentar a demanda da comunidade.

Ao destacar a conclusão da obra, Ezequiel Neiva reforçou o impacto positivo da ação. “Essa é uma intervenção simples, mas com um efeito enorme no dia a dia da população. Resolver um problema antigo de estacionamento significa melhorar o trânsito, fortalecer o comércio e oferecer mais qualidade de vida para quem vive e trabalha em Colorado do Oeste”, afirmou.

Os vereadores autores do pedido também celebraram a entrega do estacionamento, ressaltando que a obra atende a uma reivindicação antiga da população. “A falta de vagas gerava congestionamentos constantes. Agora, o problema foi resolvido e o benefício é imediato para toda a comunidade”, destacaram.