Empresário anuncia lançamento do loteamento Recanto Social em Vilhena

O empresário Estanislau José Taques, conhecido como “Taques”, anunciou o lançamento do loteamento Recanto Social no município de Vilhena. O empreendimento, segundo o entrevistado, reforça o crescimento do setor imobiliário e acompanha o processo de expansão urbana da cidade.

Em visita ao Extra de Rondônia, Taques informou que a empresa deve iniciar, em breve, uma pré-venda com valores especiais. De acordo com ele, a expectativa é de que o Recanto Social esteja entre os principais lançamentos imobiliários de Vilhena, destacando-se pelo padrão do projeto e pela localização estratégica.

Ainda conforme explicou o empresário, o loteamento será implantado em uma área elevada da cidade, considerada por ele um dos pontos mais bonitos do município. Segundo Taques, o projeto foi planejado para oferecer um padrão diferenciado de urbanização, atendendo à crescente demanda por novos espaços residenciais.

O empresário informou ainda que o empreendimento conta com a participação de sócios proprietários, entre eles Cleivo Baldin e Derli Gulli, e que o lançamento representa uma nova etapa do projeto imobiliário.

De acordo com Esanislau José Taques, o loteamento Recanto Social ficará localizado no Setor Pioneiro, ao lado do Praças de Vilhena. As principais referências apontadas por ele são a área acima da ABB, em frente ao Clube da Polícia Civil e ao Clube da Polícia Militar (PM).

Clique na imagem para ampliar: