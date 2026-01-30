Homem é flagrado praticando ato obsceno dentro de veículo em via pública de Vilhena

Na tarde desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, frequentadores de uma academia localizada na Avenida Paraná, em Vilhena, flagraram um homem praticando ato obsceno dentro de um veículo estacionado em via pública.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a academia funciona no primeiro andar do prédio, com vista para a avenida.

Segundo uma testemunha, no horário havia grande presença de mulheres, algumas acompanhadas de crianças, o que causou indignação entre os presentes.

Ao perceber a situação, uma das mulheres tentou acionar a Polícia Militar pelo telefone 190, mas não obteve atendimento. Em seguida, jogou água em direção ao veículo, momento em que o suspeito percebeu que havia sido notado e deixou o local, tomando rumo ignorado.

A ação foi registrada em vídeo e as imagens passaram a circular nas redes sociais. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização do homem.

>>>Vídeo: