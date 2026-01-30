Município de Seringueiras é contemplado com emenda da deputada Gislaine Lebrinha para calçadas

O município de Seringueiras foi contemplado com recurso financeiro já disponibilizado ao município, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) e do ex-deputado federal Lebrão, destinado à construção de calçadas. O investimento, no valor de R$ 300 mil, tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e ampliar a segurança de pedestres.

A emenda atende demanda apresentada pela vereadora Juliane Crestani, que atua em parceria com a deputada na articulação de investimentos voltados ao desenvolvimento do município. A iniciativa acompanha o crescimento de Seringueiras e contribui para a melhoria da infraestrutura urbana.

A deputada esteve no local onde as obras estão sendo implantadas para acompanhar a aplicação do recurso. Durante a visita, Gislaine Lebrinha destacou a importância do investimento para a população. “Esse recurso contribui para a mobilidade urbana e para a qualidade de vida da população de Seringueiras. O mandato trabalha para atender demandas dos municípios e apoiar ações que resultem em melhorias concretas”, afirmou.

A agenda contou com a presença da vereadora Juliane Crestani, de Brendon, representando o prefeito Armando, e de Angelo Lebrinho.

A parlamentar também agradeceu ao Governo de Rondônia pela parceria institucional, que tem possibilitado a execução de ações voltadas ao desenvolvimento dos municípios do estado de Rondônia.

