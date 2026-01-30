Polícia registra denúncia de golpe envolvendo boleto falso em Chupinguaia

Na tarde de quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, um homem procurou a Polícia Militar em Chupinguaia para denunciar que havia sido vítima de golpe pela internet.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que, no dia 21 de janeiro de 2026, entrou em contato com uma empresa do setor automotivo por meio de uma página na internet relacionada a financiamento.

Em seguida, foi direcionada para atendimento via aplicativo de mensagens, por meio de um número telefônico com código de área (11).

Segundo o relato, o atendimento foi feito por uma pessoa não identificada, que se apresentou como representante da empresa e informou sobre uma suposta parcela em atraso de financiamento veicular, oferecendo inclusive desconto para quitação do débito. Acreditando na veracidade das informações, a vítima efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.592,58.

Após a quitação, o homem aguardou cerca de três dias para a compensação do pagamento, porém constatou que a parcela continuava em aberto, passando inclusive a receber novas cobranças por meio dos canais oficiais da instituição financeira responsável pelo contrato.

Ao conferir os dados do boleto pago, a vítima percebeu divergências entre as informações do beneficiário e os dados constantes em seu contrato original, o que evidenciou indícios de fraude.

Diante da situação, o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para investigação e adoção das medidas cabíveis.