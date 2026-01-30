Reunião do Conselho Deliberativo do Sebrae RO reúne lideranças do setor produtivo em Porto Velho

A sede do Sebrae Rondônia, em Porto Velho, recebeu na manhã de quarta-feira, 28, a segunda edição do Café com Conselho, encontro que marcou o início dos trabalhos do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) da entidade.

A reunião foi coordenada pelo presidente do Sebrae RO, Darci Cerutti, que é natural de Vilhena.

O Conselho Deliberativo Estadual é composto por 15 instituições representativas do setor produtivo, responsáveis por direcionar, acompanhar e referendar as ações desenvolvidas pelo corpo técnico do Sebrae junto aos micro e pequenos empreendedores de Rondônia.

Durante o encontro, foram discutidas diretrizes e prioridades que irão nortear as atividades da instituição ao longo do próximo período, com foco no fortalecimento do empreendedorismo, inovação, capacitação e apoio aos pequenos negócios no estado.

Darci Cerutti destacou a importância da atuação conjunta entre as entidades que integram o conselho, parceiros institucionais, técnicos do Sebrae e a imprensa, apontada como fundamental para ampliar o alcance das ações e projetos desenvolvidos pela instituição.

O presidente do Sebrae RO também reforçou o compromisso da entidade em seguir apoiando o empreendedor rondoniense em 2026, mantendo iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, geração de renda e fortalecimento do ambiente de negócios no estado.