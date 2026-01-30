VÍDEO: Em SP, Marcos Rocha se filia ao PSD e assume comando do partido em RO durante encontro com Gilberto Kassab

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, oficializou nesta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD).

O ato ocorreu na cidade de São Paulo, na residência do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e marcou a entrada formal do chefe do Executivo rondoniense no partido.

A filiação contou com a presença do presidente estadual do PSD em Rondônia, o ex-senador Expedito Júnior, além de dirigentes da sigla. A movimentação partidária ocorre em um momento de reorganização política visando as eleições de 2026.

Durante o encontro, Gilberto Kassab destacou a trajetória administrativa de Marcos Rocha à frente do Governo de Rondônia e afirmou que a chegada do governador fortalece o PSD no estado e na Região Norte do país. Kassab também ressaltou a ampliação do partido no cenário nacional, citando a recente filiação de outros governadores à legenda.

Marcos Rocha, por sua vez, confirmou a filiação e afirmou que escolheu o PSD por se tratar de um partido com atuação nacional e participação ativa no desenvolvimento do país. O governador destacou a presença de lideranças políticas de diferentes estados na sigla e afirmou que pretende atuar para fortalecer o partido em Rondônia e na Região Norte.

Com a filiação, Marcos Rocha passa a integrar oficialmente o quadro do PSD. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre eventual candidatura do governador ao Senado Federal, embora o tema seja tratado nos bastidores políticos.

Após o ato em São Paulo, Kassab informou que Marcos Rocha assume o comando estadual da legenda, em posição de principal liderança da sigla no estado. (Assista ao vídeo abaixo).