VÍDEOS: colisão entre carretas provoca incêndio e interdita BR-174 próximo a Comodoro no MT

Um grave acidente envolvendo carretas foi registrado na BR-174, nas proximidades do município de Comodoro, no Mato Grosso, no fim da tarde desta sexta-feira, 30 de janeiro de 2026.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, três carretas teriam se envolvido na colisão. Uma delas estaria estacionada no acostamento, devido a problemas mecânicos, quando ocorreu o impacto.

Com a batida, houve um incêndio de grandes proporções, que atingiu os veículos envolvidos.

Informações extraoficiais indicam que um dos motoristas, supostamente morador de Vilhena, teria morrido no local, porém a informação ainda não foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A rodovia permanece totalmente interditada nos dois sentidos, impossibilitando o tráfego de veículos.

Apesar disso, alguns motoristas estão utilizando as margens da via, por dentro de uma propriedade rural, para desviar do bloqueio.

