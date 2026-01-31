Articulações internas do PSD sinalizam apoio de Marcos Rocha a Fúria ao Governo de RO

Após a filiação do governador de Rondônia, Marcos Rocha, ao Partido Social Democrático (PSD), estabelece, ao menos em tese, que chefe do Executivo estadual deverá apoiar a pré-candidatura do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, ao Governo de Rondônia.

A movimentação política ocorre em meio às articulações para as eleições estaduais e envolve lideranças que passaram a integrar a mesma legenda partidária. A filiação de Marcos Rocha ao PSD foi oficializada hoje, em São Paulo, em ato conduzido pela direção nacional do partido.

ALINHAMENTO POLÍTICO DENTRO DO PSD

Com a chegada de Marcos Rocha ao PSD, o partido passa a concentrar nomes de destaque no cenário político estadual. Adailton Fúria é apontado como pré-candidato ao Governo de Rondônia e, segundo informações de bastidores, conta com o alinhamento político do governador.

O apoio de Rocha, caso confirmado nos próximos meses, poderá fortalecer o projeto político de Fúria dentro da legenda, ampliando a base de sustentação partidária para a disputa eleitoral.

CENÁRIO POLÍTICO EM CONSTRUÇÃO

As articulações ainda estão em fase de definição e devem avançar ao longo dos próximos meses, conforme o calendário eleitoral. A possível aliança entre Marcos Rocha e Adailton Fúria integra o conjunto de negociações internas do PSD para a formação das chapas majoritárias em Rondônia.