Emenda paga de Rosangela Donadon garante R$ 150 mil para associações rurais de Porto Velho

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) teve paga a emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil, atendendo a uma demanda apresentada por Rosalvo Lima e Silva, presidente da Associação dos Produtores Rurais e Chacareiros do Ramal Bom Jesus e Bacia Leiteira de Porto Velho (ASPROCHA Ramal Bom Jesus), e por sua esposa, Maria da Conceição .

O recurso foi pago pelo Governo de Rondônia, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), e será utilizado para a aquisição de uma farinheira elétrica, fortalecendo a estrutura produtiva da associação localizada na bacia leiteira de Porto Velho.

Além da ASPROCHA Ramal Bom Jesus, o investimento também irá atender a Associação dos Produtores Rurais do Ramal da Fortuna (ASFRACHAC), por meio de uma parceria firmada com Sérgio Grimaldo, presidente da entidade, ampliando o alcance do benefício para outras famílias de produtores rurais da região.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a capacidade de beneficiamento da mandioca, agregar valor à produção local e gerar mais renda às famílias que integram as associações, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar e do desenvolvimento econômico das comunidades rurais de Porto Velho.

A deputada agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela sensibilidade e apoio na liberação do recurso, destacando que a parceria com o Governo de Rondônia é fundamental para garantir que as demandas do campo se transformem em investimentos concretos e cheguem a quem mais precisa.