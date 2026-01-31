Marcos Combate faz balanço do mandato, comenta cancelamento de licitações milionárias e atribui nota 3 à gestão de Léo Moraes em Porto Velho

O vereador de Porto Velho, Antônio Marcos Mourão Figueiredo Nascido, conhecido como Marcos Combate, fez um balanço do primeiro ano de mandato na Câmara Municipal durante entrevista concedida ao Extra de Rondônia.

Ele destacou a atuação na fiscalização de contratos públicos, a produção legislativa e as perspectivas políticas para os próximos anos.

Eleito no fim de 2024, Marcos Combate afirmou que entrou na vida pública pela primeira vez ao disputar a eleição e iniciar o mandato em 2025 como vereador da capital rondoniense. Segundo ele, a atuação parlamentar seguiu a linha da oposição à atual gestão municipal.

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E ECONOMIA DE RECURSOS

Durante a entrevista, o vereador informou que, por meio de ações de fiscalização e denúncias encaminhadas aos órgãos de controle, contratos que somavam mais de R$ 100 milhões foram analisados.

De acordo com Marcos Combate, dois desses contratos foram cancelados após apontamentos feitos ao Tribunal de Contas, por envolverem empresas classificadas como irregulares pelo órgão.

Um dos casos citados foi o contrato de aquisição de massa asfáltica. Segundo o vereador, a gestão municipal estava pagando R$ 751 por tonelada, enquanto na administração anterior o valor era de R$ 560. Após a denúncia, o contrato foi cancelado e a prefeitura passou a adquirir o mesmo produto por R$ 590, o que, conforme relatado, resultou em uma economia aproximada de R$ 13 milhões.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA

Marcos Combate também destacou números relacionados à atividade parlamentar. Segundo ele, está entre os vereadores com maior volume de projetos de lei e anteprojetos, além de ter protocolado mais de mil pedidos de providências, parte deles atendidos pela administração municipal.

De acordo com o vereador, o foco principal do mandato tem sido a fiscalização de contratos públicos, prática que, segundo ele, ainda é pouco comum entre agentes políticos.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

Questionado sobre a administração do prefeito Léo Moraes, Marcos Combate afirmou que não possui relação pessoal de conflito com o chefe do Executivo municipal. Ele relatou que houve diálogo institucional no início da legislatura.

Sobre a avaliação administrativa, o vereador atribuiu nota 3 à gestão municipal em 2025, citando gastos com eventos e festas como um dos pontos observados. Ele afirmou que a nota pode ser revista futuramente, de acordo com o atendimento das demandas da população.

POSSÍVEL CANDIDATURA E MENSAGEM À POPULAÇÃO

Durante a entrevista ao Extra de Rondônia, Marcos Combate afirmou que estuda a possibilidade de disputar uma vaga como deputado, sem descartar a pré-candidatura, condicionando a decisão ao apoio popular.

Ao final, o vereador deixou uma mensagem à população de Porto Velho, destacando a importância de acompanhar a atuação dos representantes políticos e reforçou que o trabalho de oposição exige cautela e apoio, inclusive por meio de orações, segundo suas palavras.