VÍDEOS: acidente entre carretas e carro deixa dois mortos na BR-364 entre Cacoal e Presidente Médici

Um grave acidente envolvendo carretas e um automóvel de passeio deixou duas pessoas mortas na manhã deste sábado, 31 de janeiro de 2026, no km 283 da BR-364, no trecho entre os municípios de Cacoal e Presidente Médici.

De acordo com informações preliminares, a colisão ocorreu por volta das 8h. As duas vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Em razão do acidente, a rodovia ficou interditada, causando transtornos ao tráfego.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Nova 364 atuam na ocorrência, realizando a sinalização da via, orientando os condutores e organizando o fluxo de veículos.

Até o momento, não há previsão para a liberação da pista. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades competentes.

