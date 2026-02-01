Disparos de arma de fogo são registrados próximo a escola em Vilhena

Na manhã de sábado, 31 de janeiro de 2026, uma equipe da Rádio Patrulha foi abordada por um transeunte nas proximidades de uma escola no bairro Alto Alegre, em Vilhena, após relatos de disparos de arma de fogo na região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o denunciante informou ter visto quatro indivíduos desembarcando de um veículo de cor escura e, em seguida, subindo a rua a pé. Logo depois, teriam sido efetuados diversos disparos.

Os policiais se deslocaram até o local indicado e, em uma via lateral à unidade de ensino, localizaram três cápsulas deflagradas de munição calibre .40. Moradores relataram ter ouvido cerca de dez disparos.

Durante o registro da ocorrência, a equipe recebeu, por meio de aplicativo de mensagens, um vídeo que confirma a dinâmica dos fatos, o qual foi anexado ao boletim para fins de instrução.

Foram realizadas diligências na região, porém não foram encontradas vítimas nem constatados danos materiais.

As cápsulas foram recolhidas e encaminhadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.