Banda Pancanejo se apresenta no Old Ranch em Vilhena

Vilhena recebe sexta-feira, 13 de fevereiro, um grande show nacional com a Banda Pancanejo, na casa mais country da região, Old Ranch.

Os ingressos já estão à venda, com valores de R$ 49,99 para a pista e R$ 69,99 para o setor Vip Premium. Quem optar pelo Vip Premium terá direito a 4 horas de Open Bar de Budweiser, das 19h às 23h, garantindo ainda mais animação durante o evento.

Os ingressos podem ser adquiridos no ponto de venda Tereré e Cia, anexo ao Park Shopping.

Para mais informações, o contato disponível é (69) 99200-3905.