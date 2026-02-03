Câmara realiza 1ª sessão ordinária do ano e elege Comissões Permanentes para 2026 em Vilhena

Além da votação de projetos, a Câmara de Vilhena elegeu, na 1ª Sessão Ordinária realizada nesta segunda-feira, 2, as Comissões Permanentes para o exercício 2026 no Legislativo.
De acordo com o Regimento Interno, as Comissões têm por objetivo analisar assuntos submetidos ao seu exame e manifestar opiniões. As comissões podem ainda elaborar, por iniciativa própria ou indicação do plenário, proposições atinentes à sua especialidade.
Ao todo são quatro comissões permanentes, compostas por três membros cada. Após a eleição as comissões devem se reunir para eleger seus presidentes e secretários, o que deve ocorrer ainda esta semana.
As comissões ficaram assim compostas:
** COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR): Eliton Costa, Nego Moraes e Jander Rocha.
** COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO (CFO): Pedrinho Sanches, Silvano Pessoa e Anderson Motorista.
** COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CECTESAS): Rose Batista da Saúde, Oziane Germiniano e Wilson Tabalipa.
** COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, TERRAS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO (COSPAMATIC): Amanda Areval, Zé Duda e Samir Ali.