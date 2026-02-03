Cleber e João lançam projeto “Raizão” em evento prestigiado em Rolim de Moura; veja fotos

O lançamento do projeto musical “Raizão”, da dupla Cleber e João, movimentou a cena cultural de Rolim de Moura (RO) no dia 31 de janeiro, durante evento realizado no Restaurante Sal da Terra.

A apresentação reuniu um público estimado em 180 pessoas, entre empresários, autoridades e influenciadores digitais locais, consolidando o sucesso da estreia do novo trabalho.

Naturais de Cacoal, Rondônia, Cleber e João apresentaram ao público um repertório voltado ao sertanejo de raiz, estilo que marca a identidade da dupla. O projeto Raizão representa uma nova fase na carreira dos artistas, reforçando a valorização da música sertaneja tradicional por meio de releituras de clássicos e interpretações que mantêm a essência do gênero.

O evento contou com a presença do prefeito de Cacoal, reforçando a relevância cultural da iniciativa e o prestígio do lançamento. Durante o show, Cleber e João demonstraram forte interação com o público, carisma no palco e uma apresentação que destacou a conexão com as raízes sertanejas.

Lançado oficialmente no dia 21 de novembro, o projeto Raizão vem conquistando espaço nas plataformas digitais como YouTube e Spotify, além de crescimento constante nas redes sociais. Um dos destaques do trabalho é o vídeo “Apenas Mais Uma de Amor / Só Hoje / O Sol (Raizão Ao Vivo)”, que apresenta números expressivos de visualizações e engajamento.

Com o lançamento em Rolim de Moura, Cleber e João ampliam sua presença no cenário musical rondoniense e fortalecem o reconhecimento do projeto Raizão, que se consolida como uma iniciativa de valorização da música sertaneja de raiz e da cultura do interior.