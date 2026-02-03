Deputada estadual Rosangela Donadon se reúne com produtores da Linha Rio Vermelho, em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) se reuniu, nesta semana, com produtores rurais da Linha Rio Vermelho, em Vilhena, para tratar de demandas prioritárias da comunidade, com foco na melhoria da infraestrutura e no fortalecimento da produção agrícola local.

A reunião foi organizada por Jair Dornelles e contou com a presença de agricultores da região, que apresentaram as principais dificuldades enfrentadas no dia a dia. Entre as demandas debatidas, destacou-se a necessidade de implantação de energia elétrica para atender mais de 13 famílias, uma reivindicação essencial para garantir melhores condições de trabalho, produção e qualidade de vida no campo.

Durante o encontro, foi realizada uma chamada de vídeo com o responsável da Energisa em Porto Velho, Dr. Fabiano, possibilitando um diálogo direto sobre a situação da localidade e os encaminhamentos técnicos necessários para avançar na solução do problema.

Segundo a deputada Rosangela Donadon, a escuta ativa das comunidades rurais é uma das prioridades do mandato. “Nosso trabalho é estar presente, ouvir os produtores e buscar soluções concretas. Energia elétrica é desenvolvimento, é dignidade e é fundamental para fortalecer a agricultura familiar em Rondônia”, ressaltou.

A reunião foi considerada bastante produtiva, com encaminhamentos definidos e o compromisso de acompanhamento junto aos órgãos responsáveis. A deputada reafirmou que continuará trabalhando firmemente em defesa do desenvolvimento rural, apoiando os agricultores e promovendo ações que impulsionem o crescimento do setor produtivo em todo o estado de Rondônia.