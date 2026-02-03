Deputada Gislaine Lebrinha entrega veículo para unidade de saúde do Distrito de Santana

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) realizou a entrega de um veículo 0 km para a unidade de saúde do Distrito de Santana, em São Miguel do Guaporé. O automóvel foi destinado por meio de articulação do mandato, atendendo solicitação da vereadora Celma do Lebrão.

A parlamentar esteve no distrito para acompanhar a entrega do veículo, que passa a integrar a estrutura da unidade de saúde e será utilizado no apoio às demandas administrativas e assistenciais. A iniciativa contribui para facilitar o deslocamento de equipes, otimizar atendimentos e ampliar a capacidade de resposta da UBS.

Durante a agenda, Gislaine Lebrinha destacou que o investimento atende uma necessidade concreta da população. “A saúde exige estrutura, presença e responsabilidade. Esse veículo vai auxiliar o trabalho das equipes e garantir mais agilidade no atendimento às pessoas que dependem do serviço público”, afirmou.

A deputada ressaltou ainda que a área da saúde é uma das prioridades do mandato, por compreender de perto os desafios enfrentados pelos municípios. Segundo ela, investir em estrutura básica é essencial para assegurar atendimento com respeito e compromisso à população rondoniense. “Quando o município tem condições de trabalhar, quem ganha é a população”, completou.

A entrega contou com a presença do prefeito Cel. Crispin, do vice-prefeito Márcio, do diretor municipal de Saúde, Cláudio, e da diretora da Unidade Básica de Saúde, Juliane, que acompanharam a entrega e destacaram a importância do reforço para a rotina da unidade.

A deputada também agradeceu ao Governo do Estado de Rondônia pela parceria institucional, que tem permitido a execução de ações voltadas ao fortalecimento da saúde nos municípios.