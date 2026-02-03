Deputado Coronel Chrisóstomo participa da cerimônia de abertura do ano legislativo de 2026 no Congresso Nacional

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) participou, nesta segunda-feira (2), da cerimônia solene de abertura do ano legislativo de 2026, realizada no Congresso Nacional, em Brasília.

A sessão marcou oficialmente o início dos trabalhos do Legislativo neste ano e contou com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, reunindo parlamentares e autoridades dos três Poderes. A cerimônia foi presidida pelo presidente da Câmara dos Deputados, conforme determina o regimento do Congresso Nacional.

Por se tratar de um ano eleitoral, o calendário do Congresso será marcado por esforços concentrados, com o objetivo de garantir a votação de pautas consideradas prioritárias e de interesse direto da população brasileira.

Ao comentar a abertura dos trabalhos, Coronel Chrisóstomo destacou a responsabilidade do Parlamento em um ano decisivo para o país.

“Este é um ano de eleição, o que exige ainda mais compromisso do Congresso Nacional. Teremos esforços concentrados para votar matérias importantes e atender às reais necessidades do povo brasileiro”, afirmou.

O deputado também ressaltou que continuará atuando de forma firme nas pautas que considera essenciais.

“Mesmo com um calendário mais enxuto, nosso trabalho será intenso. Vamos priorizar projetos que fortaleçam a segurança, a infraestrutura e o desenvolvimento do Brasil, sempre com responsabilidade e respeito à democracia”, completou.