Ezequiel Neiva destina recursos para fortalecer manutenção da frota em Cerejeiras

A borracharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) recebeu um reforço em sua estrutura por meio de investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil).

O parlamentar destinou R$ 75 mil e mais complemento da Prefeitura de Cerejeiras para a aquisição de equipamentos e materiais de borracharia, atendendo a uma solicitação dos vereadores Dione Ribeiro (União Brasil) e Zeca Rolista (União Brasil).

Os novos equipamentos vão atender toda a frota da Prefeitura de Cerejeiras, garantindo mais agilidade e qualidade na manutenção dos veículos utilizados pelas diversas secretarias do município.

O vereador Dione Ribeiro destacou o compromisso do deputado com o município. “Queremos agradecer ao deputado Ezequiel Neiva por sempre atender às demandas de Cerejeiras. Esse recurso possibilitou a compra de diversos equipamentos que vão fortalecer a borracharia municipal, que hoje presta serviço a todas as secretarias”, frisou.

Novos equipamentos garantem uma nova realidade na borracharia da Semosp (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O agente de manutenção e responsável pela borracharia da Semosp, Leandro Ramos, ressaltou a importância do investimento para o dia a dia dos trabalhos. “Somos muito gratos ao deputado Ezequiel Neiva por ter destinado essas emendas para a nossa secretaria. Estou à frente da borracharia há quase sete anos e essa é a primeira vez que nos deparamos com uma estrutura desse porte. Isso só foi possível graças a esse investimento”, afirmou.

Leandro também reconheceu a atuação dos vereadores na articulação dos recursos. “Os vereadores Dione Ribeiro e Zeca Rolista fizeram a solicitação e encaminharam ao gabinete do deputado Ezequiel Neiva. Eles são grandes parceiros do município de Cerejeiras e da nossa Secretaria Municipal de Obras”, completou.

Ação parlamentar assegurou a melhoria das condições de trabalho para a manutenção dos veículos (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O vereador Dione Ribeiro celebrou os avanços proporcionados pelos novos equipamentos, como desmontadora de pneus, elevador automotivo, macaco jacaré, entre outros materiais. “Hoje atendemos toda a frota do município. O investimento acelerou o atendimento e melhorou significativamente a qualidade dos serviços prestados”, destacou.

O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou que o investimento tem como finalidade garantir melhores condições de trabalho e maior eficiência na manutenção da frota da prefeitura, contribuindo diretamente para o pleno funcionamento dos serviços públicos no município. Segundo ele, a iniciativa reforça a estrutura administrativa e assegura que os veículos estejam sempre em condições adequadas para atender às demandas da população.

“São diversos investimentos que temos destinado com o objetivo de garantir que os serviços cheguem com qualidade à população. Agradeço ao prefeito Sinésio José e ao vice-prefeito Valdir Carlos por possibilitarem que esses recursos cheguem ao município, promovendo uma nova realidade aos servidores da prefeitura. Esse investimento fortalece a estrutura municipal e garante que os veículos estejam sempre operando em benefício da população”, concluiu.