Homem é preso por desacato durante abordagem da Força Tática em Colorado

Durante patrulhamento pela Rua Magnópolis, em Colorado do Oeste, a guarnição da Força Tática visualizou um veículo trafegando em atitude suspeita, com placa de outro município, e realizou a abordagem.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no interior do automóvel havia três ocupantes. No banco do passageiro dianteiro, uma mulher tentou sair do veículo ainda em movimento, sendo contida pelo motorista e pelo outro passageiro, o que chamou a atenção dos policiais.

O condutor relatou que mora em Cabixi e teria ido buscar familiares que estariam ingerindo bebida alcoólica durante todo o dia em um bar e que a passageira não queria deixar o local, tentando se jogar do carro durante o trajeto.

Durante a abordagem, um dos ocupantes, em visível estado de embriaguez, passou a desacatar a equipe policial com palavras ofensivas.

Diante da situação, foi dada voz de prisão pelo crime de desacato. O homem se recusou a assumir compromisso para lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.